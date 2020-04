Näitleja Reimo Sagor võttis "Ringvaate" palvel vastu väljakutse, et panna kätel seitses endale T-särk selga. Sama eksperimendiga on varem hakkama saanud näiteks Tom Holland, Jake Gyllenhaal ja Ellie Goulding.

Reimo Sagor kinnitas, et esialgu plaanis ta sellest väljakutsest loobuda. "Siis ma mõtlesin, et mis ma siin toas ikka tühja passin, proovin siis vähemalt," mainis ta ja lisas, et nad on elukaaslasega leiutanud paar kodust trenni, mida koos teha. "Täna proovime teha n-ö couple's workout'i, kus kasutame üksteist raskustena."

"Mina tulin maale Paliverre ära, kust ma pärit olen, siin on mets ümberringi, kus on lõuatõmbekangid ning ilmad lähevad ka ilusamaks," selgitas Sagor ja mainis, et tema seni veel kodusolemisest ära tüdinud pole.

"Ringvaate" väljakutsega sai Reimo Sagor hakkama 18 sekundiga ning esitas väljakutse edasi Juss Haasmaale, Sander Rebasele ja Marko Reikopile. "Ma ei ütleks, et peab meeletult heas füüsilises vormis olema, pigem lihtsalt natukene pusimist ja tasakaalu on vaja."