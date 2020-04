"Pealtnägija" | Vahur Kersna käis Kuubal Ernest Hemingway radadel

Vahur Kersna kinnitas, et neil inimestel, kes vähemalt korra Kuubal käinud, pole raske mõista, miks Ernest Hemingway seda saart nii väga armastas. "Kui Hemingway hakkas Kuubal käima, siis peatus ta Ambros Mundose hotellis," sõnas ta ja lisas, et kirjanik peatus alati viiendal korrusel toas number 511. "Kui Hemingway maksis toona öö eest 1,5 dollarit, siis mina maksin 250 dollarit, aga mul polnud põrmugi kahju, sest see on koht, kus Hemingway alustas romaani "Kellele lüüakse hingekella" kirjutamist."

Samuti külastas Kersna majas, mis oli 20 aastat Ernest Hemingway koduks. "Kui Castrod tulid võimule 1960. aastal, siis nad võtsid ameeriklaste käes kõik asjad ära, teiste hulgas ka Hemingway käes selle maja," tõdes ta ja rõhutas, et kirjanik kinkis selle kõik Kuuba rahvale, seal hulgas ka 9000 raamatut ning keldritäis käsikirju. "Kuubalased on nende aastate jooksul selle maja eest hästi hoolitsenud, sa võid vaadata ustest ja akendest, aga sisse ei saa."