Ilmauurija Jüri Kamenik: üle 20-kraadist temperatuuri peab veel kuu aega ootama

Sooja Eesti talve põhjuseks on Jüri Kameniku sõnul see, mis toimub polaaraladel. "Barentsi meri on jäävaba ning Arktika oli väga külm, siis juhtus see, et märtsis hakkas Euroopa üles soojenema, aga polaaralad olid ikka veel väga külmad ning lõpuks tekkisid suured kontrastid, mistõttu hakkas meile tulema Islandi poolt järjest torme ja lund," ütles ta ja lisas, et kümne aasta eest räägiti lugu, et kui talvel kulutatakse kõik soe ära, mis on aasta varuna määratud, siis ei jää suveks midagi järgi. "On ka seda väidetud, et kui on väga soe kevad ja talv, siis peaks ka suvi soe olema, enne saatesse tulekut vaatasin ka veel, et suveks lubatakse ikkagi sooja."

Hetkel on Kameniku sõnul üsna tavaline aprillikuu ilm. "Kuna meil olid nii soojad talvekuud, siis inimesed ootavad, et võiks juba 15 kraadi olla," mainis ta ja tõdes, et üle 20-kraadist temperatuuri peab veel kuu aega ootama. "Mai esimesel nädalal võib kümmekond kraadi isegi ära tulla," tõdes ta, lisades, et lähipäeval lähevad ilmad päikselisemaks ja sademeid on vähem, aga tuul on jätkuvalt tugev. "Kümmet soojakraadi me veel kätte ei saa."

Suvepuhkuseks soovitab ilmauurija kas juuli viimast nädalat või augusti esimest nädalat. "Isegi kui juhtub olema väga jahe ja sajune suvi, siis juuli viimane või augusti esimene nädal on sellised, kus on ikkagi ka 25-kraadist rannailma," ütles ta ja kinnitas, et tema valiks puhkuseaja just sinna. "Juunit ja juuli esimest poolt ei tasu usaldada."

"Jaanipäevade puhul on olnud näiteid küll, kui on olnud väga soe, näiteks 2000. aastal oli jaanipäeval päike ning 29 plusskraadi, inimesed olid meeldivalt üllatunud," mainis ta, lisades, et juuni ilmastik kipub Eestis olema kapriisne. "Kui vaadata statistika, siis on üsna võrdselt sajuseid ja kuivi jaanipäevi."