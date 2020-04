"Me oleme lähipäevadel saanud ütlemata palju armsaid ja südamlikke kirju inimestelt, kes meenutasid oma vanavanemaid. Suur aitäh kõigile, et võtsite vaevaks neid saata," ütles Eeva Talsi.

Raadios loeti ette näiteks lugusid, kus meenutati vanaema õunakooki, vanaisa fagoti mängimist ja meeldejäävaid õpetussõnu.

Mitmed lood tekitasid bändiliikmetel seoseid ka enda lapsepõlvega. "Ma mäletan, et meil oli maal sügav kaev ja siis vanaisa hoiatas alati, et seal on näkid. Ta kirjeldas neid nii hirmsatena, et ma kartsin sinna lähedale minna," meenutas Talsi.