Valmista karulaugust põnevaid roogasid

Praegu on karulaugu korjamise hooaeg ja kokk Angelica Udeküll jagas sel puhul "Terevisiooni" vaatajatega karulauku sisaldavaid retsepte.

Mitmete toitude puhul kasutas Udeküll karulaugupestot. Selleks läheb vaja karulauku, porrut, (kõrvitsa)seemneid, sidrunit ja parmesani. Need koostisosad tuleb köögikombainiga läbi jahvatada ja pesto ongi valmis.

Valminud pestot saab kasutada näiteks karulaugupiruka valmistamisel. Lisaks pestole on täidiseks vaja veel ka kurki, kohupiima, muna ja hapukoort. Need koostisosad tuleb omavahel kokku segada ja lisada vormi, kuhu on juba asetatud pärmilehttaigen ja juust. Seejärel tuleb pirukas umbes 15–20 minutiks 190 kraadisesse ahju panna.

Karulaugupestot saab aga kasutada ka hummuse valmistamiseks. Seejaoks tuleb pestole lisada kikerherneid ja sidrunimahla ning aineid köögikombainis jahvatada.

Karulauk sobib aga hästi ka suppide ja pastade juurde. Udeküll ütles, et karulaugu lisamine makaronidele on hea võimalus panna lapsi sööma asju, mida nad muidu ehk ei sööks. Selleks segas ta pannil kokku peekoni, porru, makaronid, hakitud karulaugu, tomatid ja fetajuustu.

Täpsemaid õpetusi saab näha loo juures olevast videost.