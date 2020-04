Vaata koos perega: kontsert "Mina ka"

Kas mäletad lugu kuningast, kes istus kuningamaal oma trooni peal, suvelaulude vaieldamatut hitti sellest, kui karvamütsiaeg oli ammuilma otsa lõppenud või kuidas O on ümmargune ja K on kandiline? Nii need kui ka mitmed teised popid lastelaulud kõlavad nüüd uues, hoogsas ja rütmikas kuues.

"Mina ka" on koguperekontsert, mis pakub rõõmu igas vanuses publikule - lapsepõlvelaulude äratundmisrõõmu emadele ja isadele ning lahedaid leide nii tirtsudele, põnnidele kui ka poistele ja tüdrukutele. Laval astuvad üles Kristel Aaslaid, Birgit, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Daniel Levi, Ott Lepland ja Liisi Koikson, Lasteekraani muusikastuudio laululapsed jpt.

Lauljaid saadab ansambel "Swingers" koosseisus Mihkel Mattisen klaveril, Indrek Sarrap bassil, Timo Vendt saksofonil ja viiulil ning Peep Kallas trummidel.

Telesalvestuse režissöör on Kertu Köösel, juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.