Villu Kangur: kui kodus telekat polnud, tuli lugusid ise välja mõelda

Kuigi kodus telekat ei olnud, sai Kangur vahel väikse poisina telekat vaadata kas naabri-Tiidu või naabri-Teedu juures. "Ühel päeval hakkasime me Teeduga vaidlema, et kas Teet paneb sihvka kõrva või ei. Teet otseloomulikult pani selle sihvka kõrva ja välja see sihvka sealt enam mitte kuidagi ei tulnud. Peksti mind muidugi koju, sellest tuli õudne skandaal ja mina peale seda enam Teedu juurde telekat vaatama ei pääsenud," meenutas Kangur saates "Minu ETV".

Nii pidigi ta ilma televiisorita kodus olles lugusid ise välja mõtlema. "Sellest on mu praeguses töös kohutavalt kasu," ütles Kangur.

Näiteks saab ta "ENSV" seriaali tehes fantaasiale suure voli anda. "Minu kui "ENSV" stsenaristi käest on üsna tihti küsitud, et Villu, kas sa mõtled neid lugusid välja või on need tegelikult juhtunud? Mul on seda väga raske seletada, sest et kõik lood ongi ju tegelikult juhtunud. Ükskõik, kas nad juhtuvad su enda peas või juhtuvad nad päriselus," rääkis Kangur. Küll aga peab ta stsenaristina jälgima seda, et lugu siiski usutavalt mõjuks.

"Need kõige jaburamad lood ongi sündinud elust enesest," ütles Kangur. Olgugi et sihvka toppis endale kõrva naabripoiss Teet, tundub Kangurile vahel, et sihvka oleks justkui ka tema kõrvas. "Kõik mis ühest kõrvast sisse läheb, ei tohi sugugi teisest kõrvast alati välja tulla," ütles ta.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.