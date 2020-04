ERR-i ja ministeeriumi koostöös jõuavad Lasteekraani lehele koduõpet toetavad materjalid

Koduõppe alajaotusesse koonduvad koolieelikutele ja esimese kooliastme õpilastele suunatud videod ja õppematerjalid. Nende hulgas on nii leide ERR-i arhiivist kui ka täiesti uusi videoid. Mängulisel viisil tuuakse lasteni eesti keele ja matemaatika algtõed, teadmised maailmast, loodusest ja tervisest. Olulisel kohal on ka muusika, liikumine ja kunst ning perega tegutsemise võimalused kokkamisest keksu mängimiseni.

Materjalid lähtuvad riiklikust õppekavast ja toetavad laste, õpetajate ja lapsevanemate loovaid algatusi. Selleks, et neid oleks lihtne leida ja kasutada, on need Lasteekraani keskonnas jaotatud teemade kaupa. Keskkond täieneb pidevalt ja selles on suur panus ka lasteaia- ja kooliõpetajatel, kes loovad värskeid materjale just nooremale vanuserühmale sobivas vormis.

"Mul on hea meel, et selline koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga teoks sai. Loodetavast leiavad nii lapsed kui vanemad midagi, mis inspireerib kaasa tegema, järele proovima ja ise maailma avastama," kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.