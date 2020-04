Jana Kask andis välja mitu uut lugu

Kokku on uusi lugusid kuus, sealhulgas on nii inglise- kui ka venekeelseid laule. Lood kannavad pealkirja "Bad To The Bone", "Phoenix", "Home", "Исповедь", "Про Любовь" ja "Когда Мы Любим".

Lugude muusikavideod on filmitud Kolga mõisas ja klaveril saadab Kaske Alvar Seeberg.