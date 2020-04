Karl-Erik Taukar kasutab karantiiniaega oma oskuste edasi arendamiseks

Muusik Karl-Erik Taukar on karantiiniaega kasulikult ära kasutanud ja arendanud mitmeid vajalikke oskusi.

"Ma olen üsna palju arenenud sellises programmis nagu Logic," rääkis Taukar Raadio 2 saates "Hommik!". Ta täpsustas, et tegemist on helitöötlusprogrammiga.

Lisaks on Taukar lihvinud ka oma kokkamisoskust. "Me filmisime ise nelja kaameraga valmis kokasaate," rääkis ta. Eriolukorras toimub aga telesaadete filmimine teistmoodi ja nii sai Taukar ka oma filmimise oskuseid arendada. "Tänapäeva teleproduktsioon toimub sedasi, et tuuakse desinfitseeritud kaameravarustus, heli ja kõik, ukse taha ja inimene peab juhendi järgi ise telesaate tegema," rääkis Taukar.

Karantiinis on ta jõudnud ka muusikaga tegeleda – ta on andnud mitmeid veebikontserte ja teinud ühe demo.