Tallinn suunab Linnateatri näitlejaid kriisiajal tööle muposse ja surnuaeda

Tallinna linna personaliteenistus selgitab igal esmaspäeval, kui palju on neid Tallinna asutuste töötajaid, kes ei saa oma põhitööd teha, peamiselt on need muuseumi-, kultuuri-ja haridusvaldkonna töötajad ning neile pakutakse võimalust anda abikäsi munitsipaalpolitseiametile, Tallinna turgudele, spordi-ja noorsooametile jt, kirjutab Eesti Ekspress.

"Ma võtsin seda kui komplimenti - et olen väike kuri naine ja kõik tõmbavad kahte lehte laiali, kui mind näevad," muigas Linnateatri näitleja Piret Kalda, keda Tallinna linna personaliteenistus kutsus munitsipaalpolitseinike ridades tänavatele patrullima. "Kui on vaja surnuaial riisuda, siis ma olen nõus. Ma saan tegelikult kõigest aru, et olen linna palgal ja istun kodus, kuid kui linn neid ameteid pakub, võiks targemalt läbi mõelda, mis tööd pakkuda," rääkis Kalda, kelle sõnul oli käesolev hooaeg teatris väga tihe ning ta taastub sellest ikoone maalides.

Näitleja Argo Aadlile helistati samuti ja küsiti, mis tööd ta teha sooviks, kas Mustamäe turu valvuri või turvamehe töö sobiks, kuid Aadli ütles ära, sest see oleks liiga rahvarohke koht. "Ütlesin, et kui kellelegi on vaja viia ravimid või toidukott koju, siis jah, olen nõus. Ja kui kuskil on vaja mõni haud puhtaks riisuda – olen ka nõus, võin selle töö ära teha," selgitas Aadli.

Näitlejale Indrek Ojarile loeti nimekiri ametitest ette ja ta oli kõigega nõus: "Jah, natuke ettevaatlik olin selle mupoga, et mis siis juhtub, kui tuntud nägu läheb inimesi laiali ajama... Aga tegelikult pole mul selle vastu ka midagi - kui on vaja abikäsi, olen kõigega nõus, pole probleemi!"