Duo Ruudu tegevuse otsustas juhuslikult leitud kannel

Pärimusmuusikani jõudsid nad Mooste folgil osaledes. "Kui me teisel aastal osalesime, siis meil oli kohustusliku looga palju probleeme. Me ei suutnud välja mõelda, kuidas seda siis teha – mis pille valida või kuidas üldse seda kokku panna," rääkis ansambli liige Katariina Kivi Vikerraadio saates "Vikerhommik". Toanurgast leidsid nad aga kandle ja nii asusidki nad lugu kirjutama.

"Tegelikult on meil põhipillideks hoopis teised pillid. Katariinal on põhipill tšello ja minul klahvpillid," rääkis ansambli liige Ann-Lisett Rebane.

Spontaansus ja juhuslikkus saatsid ka bändinime valikut. Esmalt oli bändi nimi lihtsalt Ruut, hiljem lisandus sinna ette ka Duo. "Me ei mõelnud selle peale liiga palju. Nüüd on ruudu mõte sinna rohkem juurde tulnud," rääkis Rebane. Ruudu tähenduseks on kujunenud nende laval olemise ruudukujuline asend.

Ka asend on tegelikult juhuslik. Kandlele polnud muud asukohta, kui Kivi ja Rebase vahel. "See oli vajadusest johtuv valik. Meil on vedanud ja palju juhuseid on kokku sattunud, nii et nüüd tundub isegi, et meil on kontseptsiooni värk tekkinud," rääkis Rebane.