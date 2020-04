BBC avaldas video Eesti "koroonasaarest"

"Umbes pool saare elanikkonnast on viirusesse nakatunud," rääkis videos Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. "20. aprilliks võib meil olla 1000 hospitaliseeritut. Nii et me vajame abi. Meie haiglas on 147 voodit. See ei ole 1000 patsiendi jaoks piisav."

Kohalikud on aga olukorraga kohanemiseks võimalusi leidnud. Näiteks on mitmed ärid viinud oma tegevuse internetti ja ka paljud töö kaotanud inimesed on endale uue töökoha leidnud. "Keegi ei istu nõutult, vaid inimesed siiski tegutsevad," ütles kohalik Susan Reinholm.