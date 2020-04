Eesti üks populaarsemaid youtuber'eid teeb masinate ehitamisest videoid

Otepää lähedal elav Donald Dorch on youtuber, kes postitab oma ligi poole miljoni jälgijaga kanalile videosid sellest, kuidas ta erinevaid masinaid ehitab. Ühte Dorchi videot on vaadatud ligi kümme miljonit korda, mis teeb temast ühe Eesti populaarseima youtuber'i.

Huvi masinate vastu tekkis Dorchil talus üles kasvades. "Meil oli põllupidamiseks palju tehnikat ja kui seda remonditi, siis ma ka vaatasin kõrvalt. Nii jäi see veits sealt külge ja vanemad ja vanavanemad ka õpetasid," selgitas Dorch "Ringvaates".

Youtuberi karjääriga hakkas ta aga tõsiselt tegelema umbes neli aastat tagasi. Dorch oli siis äsja Austraaliast naasnud ja sai aru, et kontoritööd ta enam teha ei taha ja nii leidis ta tee videode tegemiseni. "Ma mitu aastat ei tahtnud enda kohta öelda, et olen youtuber, sest youtuber'id on inimesed, kes räägivad enda elust," ütles Dorch. Nüüdseks on ta selle termini enda kohta siiski kasutusse võtnud, sest Youtube on tema ainus elatusallikas.

"Viis päeva nädalas, hommikust õhtuni olen siin. Lisaks tuleb ka video kokku lõigata ja üles laadida ning ka inimestega netis suhelda. Nädalavahetus läheb ka ära selle peale," kirjeldas Dorch täiskohaga youtuber'i tööd.

Ta lisas ka, et saab töö eest head tasu ning kuu lõpus on tal tegelikult raha ülegi. Küll aga eelistaks ta masinaid ehitada nii, et protsessi filmima ei peaks. "Projekti filmimine on tegelikult tööd takistav tegevus, aga kuna see tagab elatise, siis tuleb seda teha," ütles Dorch.