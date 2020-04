Koroonaviiruse läbi põdenud Riho Räim: viirusest paranenuid ei ole vaja karta

"Ma jälgin ja järgin tarkade ja tublide arstide poolt antud soovitusi ja teen, mida nad teha käskisid. Ma olen praegu Muhu saarel isakodus karantiinis ja mul läheb kõik hästi," rääkis Räim.

Pärast haiglast välja saamist, sõidutas kiirabi ta kodu ukse taha. "See kõik oli väga hästi korraldatud ja mul ei ole mingeid etteheiteid," kommenteeris Räim.

Ta lisas, et tunneb end iga päevaga aina paremini. "Eks siin on kindlasti suur kasutegur ka Muhu saarel ja isakodul. Kõik noorusepõlveajad tulevad meelde," rääkis Räim.

Ta lisas, et on juba piisavalt terve, et õues tööd teha, kuid jälgib siiski pidevalt oma enesetunnet ja seda, et ta üle ei pingutaks. "Arstid tegid oma parima ära. Nüüd edasine on juba minu enda kätes. Ma ei tohi oma rumalusest teha midagi sellist, mis arstidele, kellel on praegu väga raske, lisatööd tekitaks," rääkis Räim.

Räim plaanib järgmisel nädalal ka tagasi tööle naasta. Veidi hirmu tekitab talle aga see, et tuttavate sõnul nähakse koroonaviirusest tervenenuid tihtipeale kardetakse. "See inimene, kes on haiguse läbi põdenud ja pärast ka korralikult karantiinis püsinud kaks nädalat – ta on täpselt sama inimene, kes ta oli enne ja ta ei ole eluohtlik," toonitas Räim.