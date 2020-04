RMK loodusblogi veebilehel alustas tööd uus veebikaamera, mille kaudu saavad huvilised uudistada oma koduseinte vahelt lahkumata Läänemaal Saunja lahe kaldal toimuvat. Saunja laht ja selle ääres asuv Silma looduskaitseala on Matsalu kõrval üks Eesti linnurikkamaid piirkondi.

Sulelisi on Saunja lahe ümbruses palju ja kaamera kaudu peaks olema kuulda näiteks hanede ja sookurgede ning lähedases metsatukas tegutsevate laululindude hääled.

"Üks asi on, kes sinna kaamera ette tuleb, seda on raske prognoosida, aga teine osa sellest on ka helipilt, mis linnuhääli sealt kuulda saab. Praegu muidugi oleks väga tore, kui ilm vaibuks. Vägeva tuulega linnud ei häälitse ka eriti," rääkis zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt "Aktuaalsele kaamerale".

Madal Saunja laht on veelindudele soodne pesitsus- ja peatuspaik. Hundi sõnul on sealkandis õnneks andmesidega, mille kaudu pilti edastatakse, kõik hästi, kuid Eestis on kohti, kus eriolukorra ajal kasvanud internetikasutus looduskaamera tööd mõjutab.

"Andmeside peab üsna tugev olema, et üldse seda videopilti edastada. Praegusel ajal ongi tänu sellele viirusele mõneski piirkonnas, näiteks kalakaameral Võrtsjärves, nii halb andmeside, et lihtsalt pilt hakib," rääkis Hunt.

Saunja lahe veebikaamerat saab jälgida internetis RMK loodusblogi lehel. Lisaks sellele leiab sealt veel Saaremaa hirvekaamera ja Võrtsjärve kalakaamera lingid.