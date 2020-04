Kirsti Timmeri sõnul on inimesed hakanud eriolukorra ajal suhete peale rohkem mõtlema, sest selle jaoks on praegu rohkem aega.

"Kui mina ise arvasin, et see olukord põhjustab selle, et inimesed muretsevad oma töö pärast, siis ei – kirjad, mida ma saan, on ikkagi suhetest," ütles Timmer Raadio 2 saates "Hommik!".

Timmeri sõnul on nii neid, kellele eriolukord hästi mõjub, aga ka neid, kelle elu see keerulisemaks teeb. Ometigi võivad ka need suhted, mis praegu korras tunduvad olevat, kiirelt keeruliseks muutuda. Näiteks siis, kui tekivad rahamured või muud tülli ajavad probleemid. "Kui sul tuleb tunne, et kõik käib närvidele, siis ära ela seda teise inimese peal välja, sest temal on ka raske. Temale käib ka kõik närvidele," rääkis Timmer.

Sellistes olukordades tuleks enda maha laadimiseks leida isiklik üksiolemise ruum, sest teiste inimeste peal end välja elada ei tohi. "Kui sa ei saa üksi välja jalutama minna või kui sul on viirus, siis mine istu kasvõi vetsus ja pane uks kinni," ütles Timmer.

Kui aga suhe on omadega siiski karile jooksnud, ei tasu ka lahkuminekut karta. "Ma olen seda meelt, et lahku tuleb minna enne, kui see inimene sulle vastikuks muutub," ütles Timmer.

Lahkumineku puhul tuleb aga jälgida, et otsuseid ei tehtaks liiga emotsionaalselt. Vajadusel tuleb võtta aega, et maha jahtuda ja alles siis hakata asju klaarima.