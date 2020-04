Karmel Killandi kutsub inimesi videoid tegema: elame unikaalsel hetkel

Saade pannakse kokku televaatajate saadetud kuni kaheminutilistest videotest, kus on näidatud tegevusi, millega nad praegu kodus aega sisustavad. Video juurde tuleb märkida ka asukoht ja see peab olema filmitud horisontaalselt. Filmitud tegevused võivad olla täiesti tavalised ja seejaoks ei ole tarvis midagi erilist lavastama hakata.

"Ma arvan, et me kõik elame teatud moel unikaalsel hetkel. Kümne aasta pärast me vaatame huviga, et mida me tegime ja milline oli Eesti koroona ajal kõigi meie endi pilgu läbi," rääkis ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi "Terevisioonis".

Saate eesmärk on inimesi ühendada ja anda neile olukorraga toimetulekuks jaksu juurde. "Ühest küljest, me saame selle saatega minna üksteisele külla. Teisest küljest, me saame nippe juurde ja kolmandast küljest, me saame ka jäädvustada kogu selle aja ja selle, kuidas oleme hakkama saanud," ütles Killandi.

Lisaks on saates võimalus ka enda tuttavatele sõnumeid saata. Selleks tuleb soovitav sõnum saata aadressile kodus@err.ee ja see kuvatakse saate ajal ekraanile.

Videolugude näiteid saab vaadata loo juures olevast "Terevisiooni" klipist. Enda video saab üles laadida portaalis Menu.err.ee või saata see WeTransferi lingiga aadressile kodus@err.ee. Saate "Mis teie kodus uudist?" esimene osa on eetris sel reedel kell 20.00.