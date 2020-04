Aeg uuteks oskusteks: proovi koduseid makroone

Makroonide tegemiseks pole tarvis palju aineid - munavalge, tuhksuhkur ja mandlijahu on põhilised komponendid.

Angeelika Kangi sõnul läks temal endalgi esimestel kordadel makroone valmistades kõik untsu. "Tegelikult ongi nii, et ega see makroonitegu nüüd nii lihtne ka pole. See on puhas õnn, kui peaks kohe esimene kord õnnestuma. Siin on väga palju nüansse ja loomulikult peab olema korralik kaal kodus, et kõik komponendid ilusti ära kaaluda. Päris nii ei ole, et võtad ja midagi umbes teed. Retsepti tuleb järgida," õpetas kondiiter.

Oluline on loomulikult ahju temperatuur ja hea oleks ka kondiitrikott, millega on mugav küpsiseid pannile panna.

Kangi sõnul on makroon küllaltki ilmastikutundlik ja võib olla veidi kapriisne liiga niiske ilmaga. Taina valmistamisel tuleb jälgida, et liiga palju segades võib konsistents muutuda liiga vedelaks. Valmis tehtud makroonid säilivad külmkapis umbes viis päeva, sügavkülmas võib hoida suisa kuid.