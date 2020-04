"Lastega kodus" näitlejad avaldasid sarja tunnusloost karantiini versiooni

Tunnusloo uut versiooni jagasid mitmed sarjast tuntud näitlejad oma sotsiaalmeediakanalites. Videos näeb, mida nad karantiinis teevad – näiteks koristavad, magavad ja pesevad käsi.

Videoga meenutasid näitlejad ka inimestele, et praegu tuleb kodus püsida ja et küll see viirus ühel hektel möödub.