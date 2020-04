"Õnne 13" stsenarist: tõenäosus, et keegi Mornas koroonasse haigestub, on suur

"Koroona teema jõuab kevadhooaja viimastes osades õrnalt "Õnne 13" sisse, kuid siis lõppeb hooaeg ära," ütles Teede ERR Menule.

Koroona teemaga jätkatakse aga sügisel. Teede sõnul ei ole veel täpselt teada, mis moel, sest sügishooaega hakatakse tavaliselt kirjutama juulis. "Tõenäosus, et keegi Mornas koroonasse haigestub, on suur, sest see haigus on ju tegelikult igal pool. Aga ma arvan, et väga morbiidseks me sellega küll ei lähe, vaid pigem vaatame näiteks linnavalitsuse poolt. Seal on väga palju väikeettevõtjaid või teisigi neid, keda koroona mõjutab väga lähedalt," rääkis Teede.

Kevadhooajal ära jäävad osad tuleb sügiseks tõenäoliselt ümber kirjutada. "Ma ei usu, et me hakkame sügisel hapuks läinud suppi näitama. Ilmselt teeme me ära jäänud osad siiski päevakaja järgi ümber," ütles Teede.

Ta lisas ka, et hooaja poolikuks jätmine oli mõistlik otsus, sest sarja suure võttemeeskonna tõttu oleks filmimine ohtlik olnud.