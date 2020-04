ETV2 toob vaatajateni mitmeid harivaid saateid

"Musta augu apokalüpsis"

Kaheosaline film uurib uusi avastusi mustade aukude kohta, mis on tõstatanud teravaid küsimusi ja viinud astrofüüsikud teelahkmele. Teejuht on astrofüüsik ja kirjanik Janna Levin, kes viib vaatajad retkele kosmose kummalistesse paikadesse.

Filmi esimene osa on eetris esmaspäeval kell 12.20 ja teine osa teisipäeval samal kellaajal.

"Spioonid looduses"

Maailm on täis erakordseid loomi. Selleks, et saada teada, mida nad tegelikult mõtlevad ja tunnevad, saadetakse metsloomade sekka robotloomad, mis näevad välja ja käituvad nagu päris. Silmadeks on neil varjatud kaamerad, mis paljastavad, kui arukad on loomad, kui halvasti nad võivad vahel käituda, kui tähtsaks peavad sõprust ja kas nende vahel on võimalik tõeline armastus.

Neljaosaline dokfilm on eetris esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel. Kõikidel päevadel algab film kell 13.40.

"Biomimikri" 2. osa

Loodusmaailma jooned ja vormid näivad ähmased ning kaootilised, taimede ja loomade kujud suvalised ning veidrad – justkui ei alluks miski seaduspärasusele. Kuid reeglid on olemas ja looduse aluspõhimõtetest on ka inimestel palju õppust võtta.

Teadussaate teine osa on eetris teisipäeval kell 14.40.

"Gravitatsioon ja mina"

Ka füüsikaseadused võivad kaalulangetamisel abiks olla. Professor Jim Al-Khalili Surrey ülikoolist viib vaatajad gravitatsioonimaailma, kus lisaks ajaloole selgitatakse katselises vormis gravitatsiooni olemust ja avastatakse mõndagi üllatavat.

Kaheosaline dokumentaalfilm on eetris neljapäeval kell 12.20.

"Uneteadus" 2. osa

Teises osas jätkavad Amir Khan ja Gaby Roslin uurimist, mis inimeste und häirib ja kuidas magada paremini. Abi otsitakse naisele, kes kannatab rahutute jalgade sündroomi all, ja mehele, kes on põdenud 20 aastat kroonilist unetust. Jätkub ka suur eksperiment, kus briti parimad magajad viiakse magamatusega viimsele piirile.

AegRuumi teadusdokk on eetris neljapäeval kell 20.05.

Igal argipäeval kell 13.10 on eetris ka teadussari "Heureka". Sel nädalal uuritakse seal kuidas töötab pood, kuidas toimib pangandus, kuidas majandatakse metsa, kuidas toimivad ravimid ja kuidas töötab sadam.

Kõiki filme ja sarju on võimalik hiljem ETV2 koduleheküljel järele vaadata.