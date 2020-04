Kunstkuduja Riho Toomra käsitööga tegelemisest: tundsin alguses, et olen imelik

Kuduma õpetas Toomrat vanaema. "Natuke võiks paralleeli tuua tänase päevaga. Selles mõttes, et vanaema elas üksinda Rahveres, telekat tal ei olnud ja mul ei olnud seal ka ühtegi sõpra, kuna ma ise elasin Tallinnas. Siis see juhtuski nagu olude sunnil," meenutas Toomra kuduma õppimist ETV saates "Hommik Anuga".

Toomra rääkis, et on alati oma loomingu üle uhkust tundnud, kuid avalikkuse ette ei julgenud ta oma töödega väga pikalt tulla. "Kindlasti 12-13-aastane poiss Nõukogude Liidus ei saa tunda uhkust selle üle, et ta oskab kududa. Ma tundsin seda, et ilmselt ma ikka mingit pidi imelik olen ja et parem on kudumist teha nii-öelda pimedas ja teki all," tõdes Toomra. Ka siis, kui koju külalised tulid, peitis ta oma tööd ära, et keegi tema kudumisoskusest teada ei saaks.

Nüüdseks on Toomra aga kudunud mitmeid linikuid. Neid ta aga müüki panna ei plaani, sest hind tuleks nii kõrge, et sellise raha eest ostjat tõenäoliselt ei leiaks. "Kui ma oma töötunnid sinna lisan, siis ilmselgelt selle asja hind algab kuskil 2000 eurost. Kui ma lisan ka veel selle, et see on minu tehtud ja seda kuskilt mujalt ei saa, siis see võib maksta veelgi rohkem," selgitas Toomra.

Ta lisas ka, et kudumine on tegelikult tegevus, millest ära ei ela. Märtsikuu eest saab ta endale veel palka maksta, kuid aprilli tasu saamine läheb praeguse olukorra tõttu juba keeruliseks.

Praegu on Toomral pooleli linik, mille kudumist ta alustas juba sügisel ja mille tegemiseks on praegu kulunud kaks kilomeetrit niiti. "Ma arvan, et kui ma ta mai lõpuks valmis saan, siis peaks olema hästi küll," ütles Toomra.