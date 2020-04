Vaata koos perega: "Sipsik ja vana aja asjad"

Eno Raua jutustuse lõpus tabab Sipsik end mõttelt, et Anu ei pruugi suureks kasvades enam tahta temaga mängida… suured ju millegipärast ei mängi nukkudega.

Ta palub Anu, et too teda ei unustaks ega minema viskaks. Kõige parem oleks, kui Anu Sipsiku tühja kingakarpi paneks, et siis päris suure tüdrukuna teda taas välja võtta ja nende ühiseid seiklusi meelde tuletada.

Jõuludeks tulevad suureks sirgunud Anu ja Mart oma lapsepõlvekoju ning leiavad pööningult vanade asjade hulgast oma kalli Sipsiku. Sellest taaskohtumisest algabki muusikaline lavastus Eno Raua "Sipsiku" ainetel.

Mängivad Külli Teetamm ja Andero Ermel. Dramatiseering Leino Rei ja Kati Kivitar, lavastaja ja kunstnik Kati Kivitar, helilooja Katri Rebane. Telesalvestuse režissöör Kadi Priske, juhtoperaator Andrus Rebane.