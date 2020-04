Heinz Valk: maski ma ei kanna, aga tuttavaid kallistama ka ei lähe

Heinz Valk kinnitas, et pühapäevahommikutel ärkab tema enne abikaasat. "Pärast vannitoaprotseduure lahendan ristsõnu nii kaua kui Marika ärkab, siis lähen teen ühe korraliku kange kohvi, mida me siis kahekesi vaimuka vestluse ja päevateemaliste arutelude saatel ära joome," sõnas ta ja lisas, et tema põlvkond on näinud hulga katastroofe. "Teine maailmasõda, sõjajärgne viletsus ja vaesus, mille kõrval me täna elame nagu kuninga kassid, stalinlik terror, mis ähvardas hävitada meie rahvuse ning kogu okupatsiooniaeg, mis põhjustas meile nii suuri tagasilööke ja kaotusi, et praegune koroonakatastroof tundub väike."

Koroonaviirusele vaatamata käib Valk igapäevaselt kodust väljas. "Iga päev teen pika jalutuskäigu siin oma kodukandi tänavatel ja metsa ääres, kord nädalas käin ka Selveris, sest moona on vaja, ega siis organism nõuab kütust ju kogu aeg," ütles ta ja lisas, et maski ta ei kanna, kuid tuttavaid kallistama ei lähe. "Kui koju jõuan, siis pesen käed seebiga puhtaks ja käin veel desinfitseeriva vahendiga üle, seda vahendit kasutan ka siis, kui lähen alt postkastist lehte tooma ja pean trepikäsipuud kasutama, kus ka võib nakkus peituda, siis tuppa jõudes täpselt samuti desinfitseerin käed ära."

Eesti on Heinz Valgu sõnul kriisiolukorras üllatavalt hästi hakkama saanud. "Me oleme ikka mõistusega olendid, pole põhjust seda häbeneda," ütles ta ja tõdes, et oleme ilma suurema kära ja propagandata teinud seda, mida teha vaja on. "Nii oleme käitunud ka muide kõikidel eelnevatel katastroofiaegadel, on hullemaidki aegu olnud, ka nendest on lahti saadud ning need üle elatud, küllap saame ka sellest viirusest lahti," kinnitas ta.