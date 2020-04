Ruslan Trochynskyi: praegu vajab iga muusik kontakti fännidega

"Trombonist, kes elab katusel," ütles enda kohta Ruslan Trochynskyi. "Iga muusik vajab praegu kontakti fännidega."

Katusele jõudis ka kitarrist Jaak Sooäär. "Ma kuulsin, et keegi tuututab väljas. Tundsin ära, et tromboon. Siis kohtusime Ruslaniga poes ja sain teada, et ta on kolinud siia minu lähedale, Ja sain aru, et see peab olema Ruslan. Siis tekkis mõte, et kui siin katusel kaks meetrit teineteisest eemal jämmime, siis see on ju lubatud. Ikka on ju tore kellegagi koos mängida," sõnas Sooäär.

Peagi liitus nendega laulma ka Ruslani tütar Rute, kes nentis, et video vahendusel esinedes puudub paraku silmside publikuga. See-eest särab taevas päike.

Nii ei jää muud, kui naabritelt mõistmist paluda, mida on Ruslan ka teinud. Muusikale aitavad aga katusel kaasa ka kajakad.