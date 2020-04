Jaan Tätte: madruse lemmikkoht laevas on koiku

Admiral Bellinhauseni meeskonna liige Jaan Tätte ütles arvuti vahendusel saatejuht Anu Välbale, et viibivad sel hetkel Panama kanali Atlandi ookeani poolses suudmes. "Eile olime veel Vaikses ookeanis, täna tõstame ankru, et hakata kodu poole liikuma."

"Kõik on alati uus, meri pole kunagi sama," sõnas vana merekaru. "Igal laeval on oma iseloom, kaaslased on uued, õppida on igal merereisil."

Lemmikkoht on tema jaoks oma koiku, nagu madrusele omane. "Sinna teised ei roni," kommenteeris Tätte. "Aga ma naudin iga sekundit. Meil on veel kaks kuud koduni." Kui tuul vastu, siis ka kolm.

Koroona nende laevani ei ulatu, aga Lõuna-Ameerika kauneid maid on nad näinud ainult kaugelt, koroona tõttu neid maale kuskil ei lubatud.

Jama on ka varustusega. Näiteks tellisid nad 12 kasti õlut ja toodi 12 pudelit. "Peame sellega nüüd kaks kuud hakkama saama," tõdes Jaan Tätte, kes vaatamata igapäevastele elamustele igatseb peret ja Vilsandi kevadet.

Televaatajatele tehti ka tiir laevas, vaadake seda videost.