Jarek Kasar: praegu on tähtis, et oleks, mille nimel elus püsida

"Me elame nüüd kõik väikses klaaskuulis," nentis Jarek Kasar, meenutades koos saatejuht Anu Välbaga oma üheksa aasta tagust lugu "Klaaskuulis".

Äsja ilmus Jarek Kasari seitsmes album "Kribukrabu", mida muusik valmistas ette kuus aastat. Plaadil olevad lood, eriti "2m" ja nimipala, kõnelevad otse meie praegusest olukorrast.

Kasari sõnul aitab eriolukord aru saada, mis on päriselt tähtis ja mis mitte. "Praegu on tähtis elus püsida, ja et oleks mingitki põhjust elus püsida. Aga ma loodan, et see olukord muutub iga päevaga parremaks."

Kuna Kasar kogub vanu rütmimasinaid, siis nendega mängides sündiski plaadi idee ja põhi. Näiteks teksti värskeimale loole "2m" kirjutas ta tunni ajaga. Kandle moodi pilli kutsus Jarek appi mängima Valter Soosalu.