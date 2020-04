Helüait pakub võrokestele kuulamisrõõmu

Praegu on lehel juba väljas mitmed võrokeelsed lasteraamatud ja näiteks võro keelde tõlgitud "Nukitsamees"; samuti vanemate lintkassettide ja CDde sisu. Täiskasvanute kõrva rõõmustavad kindlasti Pulga Jaani vanemad ja uuemad jutud. Helüaida täitmist toetavad kõik autorid, kes oma loomingut üles riputada lubavad ja lugude vabatahtlikud sisselugejad. Lehte tehakse Võro Instituudi ja MTÜ Luumisõ Kõrd koostöös ja see toetab digikultuuri teema-aasta ideed.

Helüaida loomise mõte hakkas liikuma tähelepanekust, et paljud võrokesed kaebavad, et loeks küll, aga aega ei ole… ja teine hulk inimesi räägib, et võro keelt lugeda on raske, aga kuulaks seda palju parema meelega… ja veel paljud liiguvad terviseradadel või sõidavad bussis, klapid peas. Nende jaoks pakub Helüait oma lahenduse – kui lugeda on raske või aega ei ole või tahaks sõidu või tervisekõnni ajal meelt lahutada, siis saab nüüd võro keeles jutte ja raamatuid kuulata. Kindlasti aitab Helüait ka neid lapsevanemaid, kes ise lastele võro keeles ettelugemist kardavad.

"Kõigepealt päästsime ajalõksust läinud sajandi lõpul lintkassettidel välja antud aegumatu kraami. Kokku saab nüüd Helüaidast kuulata tervelt viie vana lintkasseti digitaliseeritud materjali," selgitab Helüaida projektijuht ja mõtte algataja Triinu Laan. Talle teeb rõõmu, et nii paljud autorid on lahkelt nõus olnud oma loomingut Helüaidas avaldamiseks lubama ja et leidub vabatahtlikke sisselugejaid. "Praeguse eriolukorra ajal on inimestel hädasti vaja midagi, mis aitab ajale ja mõtetele muud viirusevaba sisu anda," arvab Laan veel ja soovib kõigile head kuulamist.

Helüaida täitmist jätkatakse. Järjest küsitakse lube autoritelt ja loetakse nende loomingut sisse. Oma aja võtab lindistatu helitöötlus ja uue materjali kodulehele laadimine. Järjekorras ootavad näiteks Madis Kõivu mälestusteraamat "Kähri kerko man Pekril" ja Kauksi Ülle kuulus maailma esimene võrokeelne seksromaan "Paat". Peagi saab lehele välja ka võro keelde tõlgitud "Sipsik".

Helüait on olemas ka podcast'i ehk taskuhäälinguna. Õpetuse, kuidas Helüait taskuseadmesse saada, leiab huviline Helüaida lehelt. Samuti saab Helüaida üles otsida telefoni tõmmatud taskuhäälingurakendusest. Ühtlasi annavad Helüaida tegijad teada, et ootavad pakkumisi parima võrokeelse sõna leidmiseks podcast'i kohta. Neid võib saata pressiteate all olevale aadressile.

Helüaida tegemisele on õla alla pannud Rahvakultuuri Keskus (Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamine), Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja kõik autorid ja sisselugejad.

VÕRO KEELEN:

Helüait pakk võrokõisilõ kullõmisrõõmu

Valla om tettü Internetileht www.helüait.ee, kon naatas avaldama egäsuku võrokeelist kullõmismatõrjali – audioraamatit ja lühembit lugusiid nii latsilõ ku suurilõ.

Parla omma lehe pääl joba välän mitmõ võrokeelitse latsiraamatu ja näütüses võro kiilde tõlgit "Nukitsamiis", niisamatõ vanõmbidõ lintkassette ja CDde sisu. Täüsinemiisi kõrva rõõmustasõ kimmähe Pulga Jaani vanõmba ja vahtsõmba jutu. Helüaida täütmisele avitasõ üten kõik autori, kiä umma loomingut üles riputa lubava ja nuu inemise, kiä hääst süämest juttõ sisse lugõva. Lehte tetäs Võro Instituudi ja MTÜ Luumisõ Kõrd kuuntüün. Helüaida tegemine käü kokko digikultuuri teema-aasta mõttõga.

Helüaida luumisõ mõtõ naas liikma tähelepandmisõst, et pallo võrokõisi kõnõlõs, et loessi külh, a aigu ei olõ… ja tõnõ hulk inemiisi kaibas, et võro kiilt lukõ om rassõ, a kullõsi taad hulga parõmba meelega… ja viil pallo inemiisi liigus tervüseratu pite vai sõit bussin, klapi pään. Näide jaos pakk Helüait uma lahendusõ – ku lukõ om rassõ vai olõ-i aigu vai tahassi sõidu vai tervüsekõnni aigu miilt lahuta, sõs saa nüüd võro keelen juttõ ja raamatit kullõlda. Kimmähe avitas Helüait ka naid latsõvanõmbit, kiä esi ummilõ latsilõ võro keelen ette lukõ pelgäse.

"Kõgõpäält pästsemi aolõksist mineva saandi lõpul lintkassette pääl vällä ant väärtusligu kraami. Kokko saa nüüd Helüaidast kullõlda tervelt viie vana lintkasseti digitaliseeritü matõrjali," kõnõlõs Helüaida projektijuht ja mõttõ nakataja Laanõ Triinu. Tä kitt viil, et tälle tege rõõmu tuu, et nii pallo autori omma lahkõhe nõun olnu umma loomingut Helüaidan avaldamisõs andma ja et vabatahtlikkõ sisselugõjit lövvüs. "Parladsõ eriolokõrra aol om inemiisil hädäste vaja midägi, miä avitas aolõ ja mõttilõ muud viirusõvapa sissu anda," arvas Laanõ Triinu viil ja suuv kõigilõ hääd kullõmist.

Helüaida täütmist jakatas. Kõrrast küsütäs lupõ autoriilt ja loetas näide loomingut sisse. Uma ao võtt helle tüütlemine ja vahtsõ matõrjali kodolehele pandminõ. Järjekõrran uutva näütüses Kõivu Madissõ mälestüisiraamat "Kähri kerko man Pekril" ja Kauksi Ülle kuulsa maailma edimäne võrokeeline seksromaan "Paat". Pia saa lehele vällä ka võro kiilde tõlgit "Sipsik".

Helüait om olõman ka podcasti (e.k taskuhäälinguna). Oppusõ tuust, kuis Helüait hindäle karmanihe saia, löüd huviline Helüaida lehelt. Niisamatõ või Helüaida üles otsi õkvalt umma telefoni tõmmat podcasti-äpist. Helüaida tegejä uutva pakmiisi podcasti sõnalõ hää võrokeelitse vastussõ löüdmises. Noid või saata pressiteedüsse all olõva aadrõsi pääle.

Helüaida tegemisele omma ola alla pandnu Rahvakultuuri Keskus (Vana-Võromaa perimüskultuuri tugõminõ), Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja kõik autori ja sisselugõja.