Rakvere teater kutsub emadepäevaks videoid tegema

"Võta praegusel kodusolemise ajal üks hetk, et rääkida olulisest ning mine ja küsi oma emalt, millest tema salamisi unistab. Või millest unistaksid sina, kui oleksid ema," kutsub mõtlema Rakvere teater. "Seejärel jäädvusta see videosse – ükskõik, kas teed filmi, intervjuu või midagi muud vahvat."

Valminud video tuleb saata hiljemalt emadepäevaks, 10. maiks Rakvere teatrisse. Selleks võib laadida video üles Youtube'i ning jagada teatriga linki või saata video otse aadressile unistused@rakvereteater.ee.

Videod avaldatakse Rakvere teatri veebikanalites. Kõigi saatjate vahel loosib teater välja piletid lavastusele "Sirli, Siim ja saladused".

Andrus Kivirähki "Sirli, Siim ja saladused" on Rakvere teatri jõululavastus, mis esietendub 2020. aasta detsembris. See on lugu unistustest ja nendele truuks jäämisest – nii lastena kui siis, kui ollakse juba päris suured. Lavastaja on Mari Anton, dramatiseerinud Urmas Lennuk. Juba praegu lavastuse teemadele mõeldes tahame meiegi teada saada, millest unistavad lapsed, millest emad ja isad. Esimesena on kord emade käes.

Esimesed emade unistused saabusid "Sirli, Siim ja saladused" trupi liikmetelt.