Trad.Attack!'i plaadiesitluskontsert Saku Suurhallis lükkub septembrisse

"See kontsert on suurim asi, mille bändiga kunagi ette oleme võtnud. Eesti esimene 360-kraadine lava tuhandete pealtvaatajate ja kümnete kaasesinejatega, iga lugu omaette vaatemäng. Just nii me seda ette kujutame, kuid 23. mail esinedes peaksime tegema oma plaanides järeleandmisi ja seda me teha ei raatsi," selgitas edasilükkamise otsuse tagamaid Jalmar Vabarna.

"Kontsert peab tulema täpselt nii võimas, kui oleme endale ja fännidele lubanud. Kõik see nõuab aga ka palju ettevalmistust ja proove nii bändi kui taustajõududega. Peaksime olema nendega juba algust teinud, kuid lähinädalatel ja kardetavasti kauemgi seda teha ei saa," lisas ta.

Kõik 23. maiks ostetud kontserti piletid kehtivad ka 26. septembril, kuid alates tänasest on võimalik soovijatel need 14 päeva jooksul (kuni 24. aprillini) Ticketeri tagasimüügiplatvormi kaudu ka tagasi müüa.

Trad.Attack!'i uus album "Make Your Move" ilmub plaanitult ning on alates 17. aprillist kõigile kättesaadav. Ilmub nii digitaalsel kui füüsilisel kujul CD, vinüüli ja kasseti kujul.

