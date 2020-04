Euroopa noored otsivad lemmikfilmi

EFA noore publiku auhinnale (Young Audience Award, YAA) kandideerivad Itaalia perefilm "Minu vend jahib dinosauruseid" (Mio fratello rincorre i dinosauri, rež. Stefano Cipani), Hollandi suvesõpruse film "Minu erakordne suvi Tessiga" (Mijn bijzonder rare week met Tess, rež. Steven Wouterlood) ja Saksa komöödia "Rocca päästab maailma" (Rocca verändert die Welt, rež. Katja Benrath).

Tegu on möödunud aastal mitmetel festivalidel, sealhulgas Just Filmi programmis tähelepanu äratanud filmidega, mille valisid välja Euroopa lastefilmifestivalide korraldajad koostöös varasematel aastatel EFA noore publiku auhinna žüriis olnud noortega. Sellepärast on filmivalik helge ja lõbus, kuigi kõigis filmides on käsitletud ka tõsisemaid teemasid.



Eesti noored on oodatud filme valivas žüriis osalema viiendat korda. Varasematel aastatel on kogunetud Artise kinosaali, mistõttu on filmipäevast siiani osa saanud vaid Tallinna ja Harjumaa noored. Kuna kinod on suletud ja filmide vaatamine toimub internetis, siis saavad tänavu filmipäevast osa võtta kõik 12–14aastased noored, kes seda soovivad. Žüriiliige peab olema valmis kolme päeva jooksul, 23.–25. aprillini ära vaatama kolm EFA noore publiku auhinnale kandideerivat filmi ja osalema 26. aprillil žürii arutelus, mille viib veebis läbi Just Filmi festivali juht Mikk Granström.

Pärast arutelu paneb iga osavõtja nähtud filmid pingeritta. Kõigi Euroopa žüriiliikmete hinnangutest selgub EFA noore publiku auhinna laureaat, mis kuulutatakse välja Saksamaal Erfurdis. Ülekannet auhinnatseremoonialt näeb 26. aprillil aadressil yaa.europeanfilmawards.eu.



Auhinnatseremoonia järel saab ainult noortežürii liikmetele näidatud filme näha ka laiem publik VoD platvormidel üle Euroopa. Samuti on noortel Euroopa filmihuvilistel ligipääs varasematel aastatel EFA noore publiku auhinnale kandideerinud filmidele.



EFA noore publiku auhind kuulub Euroopa Filmiakadeemia ametlike auhindade hulka. Selle valimist korraldavad Euroopa Filmiakadeemia ja EFA Productions, toetajateks on Mitteldeutsche Medienförderung ja Euroopa Liidu Loov Euroopa MEDIA programm. Eestis koordineerib EFA noore publiku auhinna filmipäeva MTÜ Filmiõpe, toetab Eesti Kultuurkapital. Korraldajad tänavad koostöö eest PÖFFi noorte- ja lastefilmide alafestivali Just Film.



Noortežüriis osalemiseks tuleb saata 16. aprilliks oma nimi, sünnikuupäev, meiliaadress ja koduasula nimi aadressile noorpublik.yaa@gmail.com. Iga osaleja saab personaalse lingi kolme finaali jõudnud filmi juurde, mis on eestikeelsete subtiitritega. Osaleda saavad 12–14aastased noored, kes on valmis ära vaatama kõik kandideerivad filmid ja osalema aruteludel. Üritus on kõigile registreeritud osalejatele tasuta.