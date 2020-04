Mis teie kodus uudist? Saada ETV uude saatesse oma video

"Teeme tiiru ümber Eestimaa ja näitame, kuidas me praegu elame!" on ETV uue saate "Mis teie kodus uudist?" moto. Ajal, kui külla minna ei saa, viib ETV erisaade kodudesse televiisori vahendusel ja näitab, kuidas mööduvad päevad praeguses eriolukorras.



"Hommik Anuga" saade suundus videopildiga Haanjamaale, kus Johan Randvere parandas Klassikaraadio saatel korstent ja näitas, kuidas Reigo Ahven pidas pojaga läbirääkimisi mudas müttamise üle. Rõõmsaid ja argiseid hetki oodatakse nüüd ka kõikidel teistelt inimestelt.



ETV erisaade "Mis teie kodus uudist?" näitab, kuidas kuu aega eriolukorda on meie kodust elu mõjutanud. Saatesse on oodatud videod, mis peegeldavad praegust aega erinevate tegevuste kaudu. Kuidas veedate aega kodus? Mille üle rõõmustate ja millised tegevused on nüüd eriti au sees? Kas olete ette võtnud mõne eksperimendi või avastanud uue nipi või tegevuse, milleks varem aega ei ole leinud? Erisaatesse on oodatud videod, mis näitavad Eestit nüüd ja praegu meie oma inimeste silme läbi. Saade annab ka võimaluse vahetada ideid ja soovitusi, kuidas keeruline aeg üheskoos üle elada.



Saada oma video! Videoloo saad üles laadida portaalis Menu.err.ee või saata see WeTransferi lingiga aadressile kodus@err.ee. Videod peaksid olema filmitud horisontaalasendis ja kuni kaks minutit pikad. Saade "Mis teie kodus uudist?" on ETV ekraanil kahel järjestikusel reedel, 17. ja 24. aprillil reedel kell 20.00.