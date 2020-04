Gorillaz igatseb inimlikku sidet

"Aries" on kolmas episood Gorillaze uuest projektist Song Machine, kus basskitarril teeb kaasa legendaarne Peter Hook (Joy Division, New Order) ning löökpillidel alt-pop laulja ja produtsent Georgia. Uues laulus peegeldavad meie virtuaalsed kangelased praegust meeleolu koos igatsusega inimliku sideme järgi.

Viimati nägime bändi liikmeid 2D-t, Noodle'it ja Russeli, kui nad käisid läbi Kong stuudio portaali Como järve ääres, jättes kogemata (või mitte) maha bändikaaslase Murdoci. "Aries" jätkab nüüd Murdociga, kes kutsub kauase bändikaaslase, rivaali ja endise sõbra 2D reisile, et veeta kvaliteetaega koos väikese tõeseerumiga.

Eelmise nädala Murdoc Niccals'i sõnumiga kinnitas bänd fännidele, et Song Machine jätkab ning nüüd kutsuvad nad julgeid ja vapraid põgenema isolatsiooni ebareaalsusesse - Get Lost With Gorillaz – kus Murdoc, 2D, Noodle ja Russel tõmmatakse maailma eri paigusse, kust nad saadavad ülevaateid reaalse virtuaalse isolatsiooni piirest.

G Club on bändi uus virtuaalne kohtumispaik, kus sotsiaalne distantseerumine ei loe.

Song Machine on ühe maailma leidlikuma bändi uusim kontseptsioon, kus Gorillaz lõhub taas paradigmat. Otseses vastuolus traditsioonilisele salvestamisele ning singli ja albumi avaldamise ringile, rikub bänd taas konventsiooni oma ebatraditsioonilisel moel, väljastades terve aasta jooksul spontaanselt episoode. Kaamerad käivad 24/7, neljas sein on maha võetud, kann on tulel, kaos on tõeline, uks on lahti…

Vaata Episood 1 - Momentary Bliss ft. slowthai and Slaves - siin.

Vaata Episood 2 - Désolé ft Fatoumata Diawara – siin.

Iga Song Machine'i episoodi saadavad Machine Bitez'id ehk lühivestlused. Jälgi Song Machine'i siin.