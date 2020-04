Twenty One Pilots avaldas pandeemialoo

Twenty One Pilots avaldas COVID-19 pandeemia ajal uue päevakajalise laulu "Level of Concern".

Twenty One Pilotsi "Level of Concern" sisendab sel keerulisel ajal lootust. Laulu saatva DIY ehk tee ise stiilis ametliku video lavastas bändi kauane partner Reel Bear Media. Tyler Joseph ja Josh Dun annetavad osa "Level of Concern" tuludest globaalsele toetusfondile Crew Nation, kes aitab koroonakriisis kannatanud kontserttuuride ja kontserdipaikade meeskondi.

Twenty One Pilotsi solist Tyler Joseph avaldas hiljuti Twitteris, et on isolatsioonis kirjutanud uut muusikat ja kommenteeris: "Ma kirjutan koguaeg, aga selle looga oli tunne, et peab kohe jagama."

"Level of Concern" on esimene uus materjal pärast Twenty One Pilotsi 2018. aasta albumit "TRENCH".