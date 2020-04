"Ringvaatega" ümber maailma | Eestlane Londonis: leidlikumad inimesed käivad väikepoodides

Istanbulis elav Kertu Aydin rääkis, et tema elurajoonis liiguvad inimesed tänaval väga suurte vahedega. "Kui keegi tänava peal vastu tuleb, siis astutakse teepervelt põhimõtteliselt teisele poole või autoteele ja kõnnitakse 2–3-meetriste vahedega mööda."

Teistes rajoonides ringi liikudes on reaalsus teistsugune. "Vahel on mõnes teises rajoonis tunne, et keegi pole kuulnudki sellest asjast nagu koroona."

Aydin töötab erakoolis õpetajana ja töötab praegugi esmaspäevast reedeni.

Ta märkis ka, et maskid on täiesti kohustuslikud ja nende müümine on keelatud. "Ma ei tea, kuidas nad seda kontrollivad, aga maske on keelatud müüa. Riik tagab kõikidele inimestele vanuses 20–60 viis maski pere peale. "Türgi riigis ei tohi alla 20-aastased ega üle 60-aastased inimesed tänavatel liikuda."

Villem Hion, kes elab Londonis, tõdes, et näiteks ühistranspordi osas Ühendkuningriigis paljuski olukord muutunud ei ole. "Probleem on selles, et üldiselt on 30 protsenti inimesi sellest varasemast mahust ühistransporti kasutamas, aga rongide ja metroode intervallid on tõstetud nii palju harvemaks, et lõppkokkuvõttes on tulemus ikka sama."

Hioni sõnul on kaubaga hästi varustatud just väiksemad poed. "Leidlikumad inimesed käivadki hoopis väikepoodides."

Ta märkis, et kui ühelt poolt näitab meediakajastus olukorra tõsidust, siis tänavapilti vaadates võivad tekkida kahetised tunded. "Eriti nüüd, kui on pikk nädalavahetus tulemas, väljas on 24 kraadi, siis ma olen kindel, et ka Londoni pargid on täis inimesi, kes võtavad päikest ja proovivad seda ilusat ilma nautida."

Norrköpingus elav Kaia Vaht rääkis, et tänavad on seal inimtühjad, kuigi nende linnas on nakatunuid üsna vähe. "Aga koolid töötavad. Praegu on meil vaheaeg, nii et selle võrra on veel rahulikum." Vaht töötab muusikakoolis, kus tunnid toimuvad nagu tavaliselt. "Muidugi neil, kes saavad, soovitatakse kodust töötada."

Ta ütles, et rootslased on 2-meetrise vahe hoidmises väga korralikud. Sellesse, et Rootsi otsustas võtta viirusega võitlemisel teistsuguse lähenemise, suhtuvad rootslased Vahi sõnul väga rahulikult. "Aga muidugi on ka neid inimesi, kes väga kardavad. Kindlasti on ka neid, kes on paanikas. Kempsupaberit osteti ka meil väga palju."