Stephen King pidi koroonaviiruse tõttu muutma oma uue raamatu tegevusaega

"Raamatu, mida ma hetkel kirjutan, tegevus pidi toimuma 2020. aastal. Ma mõtlesin, et kui ma selle 2021. aastal avaldan, on see aasta juba möödunud – see on minevik," ütles King npr-ile.

"Kui viirus levima hakkas, vaatasin raamatu aga uuesti üle ja sain aru, et üks tegevustest on see, et kaks tegelast lähevad kruiisile. Sain aru, et sel aastal küll keegi kruiisile ei lähe ja panin raamatu tegevuse toimumise aastaks hoopis 2019, mil inimesed võisid koguneda ja koos olla. Sel juhul on lugu usutavam," rääkis King.

Ta lisas ka, et mitmed inimesed on öelnud, et praegune olukord tekitab neis tunde justkui elaksid nad mõnes tema ulmeraamatus.