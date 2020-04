ERR-i pühadeprogramm toob uusi saateid, ajatut muusikat ja väärt filme

ETV

ETV toob suurel reedel vaatajateni mitu uut saadet, aga ka ajatuid arhiivipärleid. Kell 18.45 on ekraanil Vahur Kersna värske saade "Rännud Kersnaga. Bulgakovi muuseum Moskvas", milles Kersna viib vaataja Moskvasse, Bolshaja Sadovaja tänavale majja number 302, kus 50. korteris kirjutas Mihhail Bulgakov valmis möödununud sajandi maailmakirjanduse ühe tippteose, romaani "Meister ja Margarita".

Kersna rännule järgneb kell 19.15 Georg Otsa laulude õhtu, kus legendaarse laulja tuntumaid lugusid Valter Soosalu, Marko Matvere, Jassi Zahharov ja Märt Avandi.

Suurel reedel kell 20.00 tele-esilinastub ETV-s dokumentaalfilm "252 päeva üksindust" Uku Randmaast, kes esimese eestlasena purjetas üksinda ilma peatusteta ümber maakera. Dokumentaalfilm "252 päeva üksindust" on samaegselt lugu ühe mehe silmitsi seismisest mere ja üksindusega, aga sama palju on see film ka ühest perest, armastusest ja kokkuhoidmisest. Filmi režissöör on Kaidor Kahar, operaator-monteerija Tarvo Tammeoks.

Pühadeprogrammi raames pakub ETV taasvaatamiseks ka mitmeid ajatuid saateid Eesti suurkujudest – suurel reedel on kell 10 eetris "Eesti lood" saade Annika Laatsist ning sellele järgneb kell 9.30 portreesaade "Eri Klas. Õnnelik inimene". Päevasest kavast leiab veel 1998. aasta telelavastuse "Sa oled koor minu kohvis" ja kodumaise mängufilmi "Ema". Laupäeva hommikul kell 7.40 saab nautida Vello Salu ajatuid mõtteid dokfilmis "Vello Salo. Igapäevaelu müstika".

Ülestõumispühade jumalateenistusi vahendab ETV reedel ja pühapäeval kell 11, suure reede jumalateenistus toimub Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalkirikus (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik) ja esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)

Eriolukorrast tulenevalt jätkab ETV keskpäevase "Aktuaalse kaameraga" ka pühadel. Uudistesaade teeb otselülituse ametite pressikonverentsile kell 12 nii reedel, laupäeval kui ka pühapäeval.

ETV2

ETV2 pakub pühade ajal rikkalikku filmi- ja kontsertkava. Suurel reedel on kell 20.05 eetris dokumentaalne persoonilugu armastatud komöödianäitlejast Pierre Richardist. "Pierre Richard, õnnetu õnneseen" annab ettekujutuse diskreetsest poeedi hingega näitlejast, kelle mitmetahulisus ja kunstilised pürgimused jäid määratu menu varju.

Reedene kinoklassika toob kell 21.35 taas ekraanile kaheksa Oscarit pälvinud "Rentslimiljonär", romantilise draama Mumbai agulipoisist, kes kõigile ootamatult jõuab telemängus vaid ühe küsimuse kaugusele peaauhinna võitmisest. Danny Boyle'i kümnete auhindadega (sh parima filmi ja lavastaja Oscar) pärjatud linateos räägib muinasjutule sarnaneva loo kaasaegsest Indiast, kus kõrvuti eksisteerivad nii ilu ja rikkus, aga ka ülim vaesus ja räpasus.

Laupäevase teatriõhtu raames linastub kell 21.30 täiskasvanutele mõeldud nukulavastus "Mängurid". Nukuteatri etendus viib võõrastemajja, kus virtuoosne kaardimängupettur Ihharev meelitab kolm härrasmeest endaga kaarte mängima eesmärgiga nende rahakukrud tühjendada. Kuid kas need härrased on ikka kohmakad kaardiladujad? Või ehk hoopis veelgi peenemad petturid? Nõnda saab alguse hoogne ja ootamatute süžeekäikudega topeltmäng, mis ulatub kaardilauast kaugemalegi. Mängivad Vahur Keller, Taavi Tõnisson, Riho Rosberg, Toomas Kreen, Andres Roosileht, Anti Kobin, Liivika Hanstin, Laura Nõlvak, Reet Loderaud, Evgeny Moiseenko, Mihkel Tikerpalu, Ingrid Isotamm, Georg-Sander Männik ja Targo Miilimaa.

Pühapäeval jätkab ETV2 kunstiliste elamustega. Kell 12.25 on ekraanil dokfilm "Jumalik Maria Callas", mis saadab legendaarse kreeka-ameerika ooperidiiva elukäiku tema enda sõnade läbi. Film avab erakordse naise elusaatuse, keda on nimetatud 20. sajandi kõige kuulsamaks, väljapaistvamaks ja mõjukamaks sopraniks.

Pühapäevase klassikakontserti raames on kell 14.20 ekraanil kontsert "Pavarotti. Tunded, mis ei kao" - salvestis Luciano Pavarotti kümnenda surma-aastapäeva puhul Arena di Verona amfiteatris 2017. aasta 6. septembril peetud suurejoonelisest mälestuskontserdist, kus kuulsa tenori auks esinesid lisaks Plácido Domingole ja José Carrerasele ka Itaalia poptäht Zucchero ning paljud teised ooperitähed ja popartistid.

KLASSIKARAADIO

Suurel reedel kell 13 räägib Klassikaraadios vaimulik Jaan Tammsalu Klassikaraadios hingehoiust keerulistel aegadel ja võimalustest hoida end sisimas tervena.

Reedel kell 19 on kavas maailmaklassika suurteos, Johann Sebastian Bachi "Johannese passioon" Jeruusalemmas toimunud kontserdilt Eesti solistide, koori ning orkestriga Israel Camerata Andres Mustoneni dirigeerimisel.

Reedel kell 22 on eetris erakordne helisalvestis aastast 2007, ansambli Vox Clamantis ning tuneesia muusik Dhafer Youssefi ühiskontserdilt "Sacred voices".

Sarjas "Ideaalmaailmad: arhiiv" on laupäeval kell 21 ja pühapäeval kell 23 kavas Andrew Lloyd Webberi ja Tim Rice'i rockooper "Jesus Christ Superstar", teost tutvustab muusik ja vaimulik Mart Metsala.

Ööl vastu pühapäeva, alates südaööst on Klassikaraadio eetris erakordne helitöö Max Richteri "Sleep" ("Magamine"), mille alapealkirjaks on "Meeletu maailma hällilaul". Tegemist on kaheksatunnise helitööga, mis mõjub kuulajatele uinutavalt ja rahustavalt. "Sleepi" on salvestatud BBC 2015. aastal ning ööl vastu pühapäeva kõlab salvestus samaaegselt paljude raadiojaamade eetris üle kogu maailma, ühendades karantiinis rahvaid.

Klassikaraadio vahendab koos Vikerraadioga reedel ja pühapäeval kuulajatele ka pühade jumalateenistusi.

VIKERRAADIO

Vikerraadio toob kuulajateni pühade jumalateenistused reedel ja pühapäeval, jumalateenistusi vahendab Meelis Süld. Jumalateenistustest saab osa ka Klassikaraadios.

Reedel kell 11-12 on eetris suure reede jumalateenistuse ülekanne Tallinna Mustamäe kirikust, jutlustab õpetaja Tiina Klement, kaasa teenib õpetaja dr theol Jaan Lahe, musitseerivad Maarja Vardja (klaver) ja Kaimo Klement (kitarr).

Pühapäeval saavad kuulajad kell 11-12 osa ülestõusmispüha jumalateenistusest Keila baptistikogudusest. Jutlustab pastor Gunnar Mägi, kaasa teenivad pastor Gunnar Üprus ja Arvi Raid, laulab koguduse ülistusansambel ning Timo Lige pereansambel.

ETV+

ETV+ kavas on nädalavahetusel mitu silmapaistvat filmi:

Reedel kell 9.50 näitab ETV+ Eesti lugude sarjast dokfilmi "Nikolai Kormašov ja vene ikoon".

Reedel kell 21.05 on ekraanil kaasaegne vene kino "Bolšoi - suur ballett", suurejooneline mängufilm balletikunsti maagiast ja tantsumaailma karmist konkurentsist.

Laupäeva õhtul kell 22.10 on eetris film "Maavärin", mis kandideerinud ka võõrkeelse linateose Oscarile. Kahe peategelase lugu hargneb lahti Armeeniat tabanud maavärina taustal, mille tulemusena hukkus 25 000 inimest ja peavarjuta jäi üle poole miljoniinimese.

Pühapäeva hommikul kell 7.30 vahendab ETV+ Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku hommikust palvust.