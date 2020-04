Laine Mägi: audioraamatute lugemine on praegu ainus võimalus tööd teha

"Minu teada see ongi ainuke võimalus näitlejal üldse midagigi teha ja kõik on väga rõõmsad, kui saavad raamatut lugema minna," ütles Mägi ETV saates "Terevisioon".

Ta lisas, et on ka varem audioraamatuid sisse lugenud. Viimati kümme aastat tagasi, kui ilmus Leelo Tungla teos "Seltsimees laps". Selle ajaga on raamatute sisse lugemise protsessis palju muutunud.

"Kunagi ammu, kui ma lugesin, siis oli nii-öelda helimees teises ruumis ja ütles: "Oota, siin sa läksid halvasti üle" ja "Oota, korda seda sõna." Nüüd nii ei ole, istud arvuti taga, ise loed, ise parandad, ise kuulad," rääkis Mägi.

Eriolukord mõjutab ka raamatute sisse lugemist. Päevas tohib lugemas käia vaid üks inimene, seejärel ruum desinfitseeritakse ja alles järgmisel päeval võib uus inimene lugema minna. "Muidu on nõndaviisi, et 3-4 tunniga läheb lugemine pudiks ja siis tuleb keegi teine lugema. Praegu on aga nii, et loed, kaua loed," kirjeldas Mägi.