Eriolukorra mõjul on kasvanud ka mitmete videoplatvormide kasutajaskonnad. Eriti menukaks on osutunud lastele suunatud sisu.

Näiteks kasvas märtsis Telia TV Sisuleidja vahendusel laenutatud filmide maht veebruariga võrreldes 26%. "Kuna eriolukorra tõttu on tühistatud kontserdid, spordivõistlused, kino- ja teatriseansid, on tavapärasest suurem roll kodusel meelelahutusel," rääkis Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik. Ta lisas, et kõige populaarsemad filmid olid märtsikuus kodumaine film "Talve" ning lastefilmid "Lumepoiss Everest" ja "Lammas Shaun. Film. Farmigeddon".

Lastefilmid kroonisid vaadatavuse edetabeleid aga ka mujal. Elisa Huubis on praegu kõige vaadatum film "Sipsik", mille kinotee eriolukorra tõttu lühikeseks jäi. "Vaadatavuselt on "Sipsik" ainuüksi esimese nädalaga löönud kõik Huubi vaatamisrekordid, ületades seniseid menukeid mitmekordselt," rääkis Elisa sisuhankejuht Toomas Ili. Ka Elisa Huubis on kasutajate arv eriolukorra ajal märgatavalt kasvanud.

Lastele suunatud sisu on populaarne ka ERR-i veebikanalites. "Väga suure vaadatavuse kasvu on teinud Lasteekraan, mille nädalane külastajate arv on varasemaga võrreldes kasvanud ligi kolm korda," ütles ERR-i turundus- ja müügiosakonna analüütik Raigo Piibar. Ta lisas, et sarjadest on hetkel populaarseimad "Geronimo Stiltoni lõbusad lood" ja "Buratino tegutseb jälle".

See ei tähenda aga, et ainult lastele suunatud sisu rohkem vaadataks, vaid kasvanud on ka muu sisu vaatajate arv. "ERR-i arhiivi külastajate arv on kasvanud ligi kaks korda. Sealt vaadatakse väga erinevaid saateid, sealhulgas nii mängufilme kui ka praegu eetris käivate seriaalide varasemaid hooaegu," rääkis Piibar.

Kasutajate hulga suurenemist on täheldatud ka Netikinos, kus praegu on populaarsed filmid näiteks "Ott Tänak. The Movie", "Klassikokkutulek" ning "Tõde ja õigus".

"Netikino kasutajate hulk on kasvanud märgatavalt, kuigi endiselt on suurem vaadatavus reedest kuni pühapäevani. Ehk siis päris nii ei saa selle statistika põhjal öelda, et inimesed istuvad kodus ja midagi muud ei tee, kui vaatavad filme erinevatelt ekraanidelt," ütles Netikino tegevjuht Urmas Kibur.