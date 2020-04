"Praegusel hetkel minu kõige kaalukam tegevus on seotud sellega, et harjutan õppetööd üle interneti," rääkis Lauristin "Vikerhommikule" antud intervjuus ja lisas, et 60 inimesega õppetööd üle interneti teha on ikkagi paras katsumus.

Tavapäraselt on Lauristin harjunud oma tööpäevi venitama poole ööni. "Kõik, mida olen kirjutanud pikemalt, kõik olen kirjutanud öösel. Neid samu tudengite töid ma parandan ka öösel. Mul on selles mõttes öine aeg väga kallis aeg," selgitas ta lisades, et magama läheb tavaliselt alles nelja paiku hommikul. Lauristin naeris, et varsti on see aeg, kus ta näeb ära ka päikesetõusu enne und. "On inimesi, kes tõusevad nii vara ja näevad päikesetõusu, mina lähen siis magama."

Praegust eriolukorda iseloomustades tõdes Marju, et temasugustele inimestele, kes on pidevalt rakkes ja tunnevad, et ei jõua midagi valmis, loodud kunstlik seisak. "Väga palju aega tuleb olla iseendaga - oma lähedastega, aga ka lihtsalt iseendaga. Endast arusaamise, natuke võib-olla ka tagasi vaatamise, ka oma suhete selitamise aeg. See on tegelikult hirmus väärtuslik," hindas ta, tunnistades, et sellega kaasneb ka väga palju muret. Nii muret lähedaste pärast kui ka seetõttu, et ei teata, mida tulevik toob. "Ärgu see mure siiski mingu nii valdavaks, et sellest ei ole võimalik välja pääseda nendeks hetkedeks, kus tuleb selline selgumise ja mõnel isegi valguse hetk. Ma arvan, et see on vajalik - inimesele on see vajalik!"

Kriisi õppetund on Lauristini sõnul näidanud, et Eesti rahvale on igasugune katsumus mõnes mõttes positiivse mõjuga. "Me võtame ennast kokku ja enamasti parim meist pääseb võidule," selgitas ta. Ka poliitilisel maastikul on kurjustamine ja ründamine asendunud koostööga. Lauristin selgitas, et oleme tagasi saanud hoiakud, mille kohaselt sõltub ühiskonnas palju inimesest endast ning ta loodab, et meie e-riik muutub peagi e-ühiskonnaks. "Samas e-ühiskonnaks, kus inimesel on palju suurem roll, kui see oli ette kujutatud," lisas ta.