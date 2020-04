Eriolukorra ajal on uudistesaadete vaadatavus televisioonis tõusnud

Kantar Emori ekspert Elvin Heinla sõnul on märgatavat vaatajate arvu tõusu näha 11. nädalast, mil hakkasid tulema üha ärevamad teated viiruse laiemast levimisest ning valitsus kehtestas Eestis eriolukorra (hakkas kehtima alates 13. märtsist).

Kuigi eelmisel nädalal võib täheldada väikest uudistesaadete vaatajate arvu langust, ületas see siiski kriisieelseid vaatajanumbreid. "Vaatajate arvu languse taga võib olla ka asjaolu, et sama teema ümber keerlevad uudised on end vaatajate jaoks ammendanud. Erandiks on siin ETV+ eetris olev "Aktuaalne kaamera", mille vaatajate arv eelmisel nädalal oli rekordkõrge, keskmiselt vaatas saadet päeva jooksul 44 000 silmapaari," selgitas Elvin Heinla.

Lisaks uudiste vaadatavusele on eriolukorra ja liikumispiirangute kehtestamine mõju avaldanud ka üldisele telerivaatamise ajale. Kui enne eriolukorda vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 12 minutit päevas, siis alates eriolukorra kehtestamisest on keskmine televiisori ees veedetud aeg juba 4 tundi ja 59 minutit. Eestlastel on see 5 tundi ja 11 minut ning mitte-eestlastel 4 tundi ja 33 minutit päevas.