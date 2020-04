Näitleja Anne Veesaar eriolukorra mõjust: keskendun magistriõpingutele

Koroonaviiruse tõttu jääb "Õnne 13" kevadhooaeg plaanitust lühemaks. Seriaali näitleja Anne Veesaare sõnul on tegemist väga mõistliku otsusega ja ta lisas, et eriolukorrast tekkinud vaba aeg võimaldab tal magistriõpingutele keskenduda.

"Me filmime ju inimeste kodudes ja võttemeeskond on üpris suur, nii et see on kindlasti mõistlik otsus," kommenteeris Veesaar ERR Menule "Õnne 13" hooaja varasemat lõppemist. Ta lisas, et koroonaviiruse teema leiab ka seriaalis kajastust.

Eriolukorra tõttu tekkinud vaba aega kasutab Veesaar Tartu Ülikoolis kultuurikorralduse magistriõpinguteks. "Nüüd on võimalik end täielikult sellele pühendada," ütles ta.

Olgugi et koroonaviirus on endaga kaasa toonud keerulised ajad, tuleb Veesaar siiski hästi toime. "Vabakutselisena peab sul alati mingi varu olemas olema. Kui ma oleksin palgaline töötaja, siis oleks võib olla keerulisem," rääkis Veesaar.

Ta lisas, et etendustega jätkatakse tõenäoliselt juulis, kuid loomulikult oleks tal valmisolek kasvõi homme tööle asuda. "Me peame end kõik kokku võtma, et see viirus ära läheks," lisas ta.