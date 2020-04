Näitleja Hannes Kaljujärv eriolukorra mõjust: näen nüüd, kuidas käib tavaelu

Koroonaviiruse tõttu jääb "Õnne 13" kevadhooaeg plaanitust lühemaks. Seriaali näitleja Hannes Kaljujärve sõnul on tegemist igati mõistliku otsusega ja lisas, et projektide edasilükkumisest tulenev vaba aeg võimaldab tal osa saada ka tavaelust.

""Õnne 13" on olnud ju dokumentaalseriaal, mis kajastab Eesti elu. Kui Eesti elus on praegu eriolukord, siis mõjutab see ka seriaali," rääkis Kaljujärv ERR Menule.

Lisaks "Õnne 13-le" on edasi lükatud ka Kaljujärve kõik teised projektid ja näitlejatööd ta praegu teha ei saa. "Ühelt poolt see eriala eeldab ikkagi vaataja olemasolu ja teiselt poolt kui seda teha ekraani jaoks, siis ei saa dialoogi eriti arendada," selgitas Kaljujärv.

Eriolukord on aga andnud talle võimaluse rohkem kodus olla. "Nüüd saan näha, kuidas tavaline elu käib. Nüüd oledki õhtutel ja nädalavahetustel kodus, mitte niimoodi, et sina oled ära siis, kui teised on kodus," rääkis Kaljujärv.

Võimaluse korral on ta aga valmis kohe tööle naasma. "Nagu ütleb Hamlet "Valmisolek on kõik". Kui on telefonikõne, siis ma lähen, kui eriolukord on maas," ütles Kaljujärv.