Muusik Andres Kõpper: eriolukord on produktiivsusele hästi mõjunud

Muusik Andres Kõpper ütles, et eriolukord on produktiivsusele hästi mõjunud ja ta on selle ajaga palju teha jõudnud.

"Poolteist nädalat tegelesin mingite lugude lõpetamisega ja remixide tegemisega. Ja nüüd viimane nädal aega olen tegelenud ühe muusikavideo tegemisega," rääkis Kõpper Raadio 2 saates "Hommik!".

Karantiinis olemine mõjutab ka loomingu kõla. "See muusika, mis lähiajal välja tuleb, ei ole karantiinist inspireeritud, see on juba enne lõpetatud muusika. Aga hiljem, ma arvan, et heliliselt võib olla on küll mingid süngemad remixid," rääkis Kõpper.

Ta lisas, et veebikontserte ta seni teinud ei ole. Seda seetõttu, et publiku kohalolu on oluline ja ta pole kindel, kuidas etteaste veebivahendusel mõjuks. Küll aga plaanib ta veebis live' tegemist siiski kaaluda ja vajadusel ka oma etteastet formaadile sobivaks kohendada.