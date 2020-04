Üksi ümber maakera purjetanud Uku Randmaa: see oli kui näljamängud

Uku Randmaa on esimene eestlane, kes purjetas üksi ilma peatusteta ümber maakera. Sellest teekonnast on valminud Randmaa videopäevikutel põhinev dokfilm "252 päeva üksindust".

"Minu puhul oli see täiesti vabatahtlik. Ma läksin ju tegelikult seiklema, mitte täitma oma kodanikukohust või sooritama kangelastegu. See oli oma otsus koos minu isikliku vastutusega. Praegu need inimesed, kes kodus nelja seina vahel peavad olema, on sundolukorras. Selles mõttes on küll olukord erinev," ütles Uku Randmaa.

See ei olnud aga esimene kord, kui Randmaa ümber maakera purjetas. "Mul on olnud õnn kaks korda ümber maakera purjetada. Esimene kord oli selline, mida ma ise kutsun tilu-liluks – mugavates ilmastikuoludes, külastades sadamaid. Aga see teine, näljamängud, oli hoopis teistsugune," rääkis ta.

Seekord ei töötanud telefonid ja raadioside oli lünklik. Ka elohtlikke ja ekstreemseid olukordi tuli palju ette. "Iga päev ma elasin ikkagi selle nimel, et ellu jääda," ütles Randmaa. Sellele vaatamata nautis Randmaa laineid väga ja rasketel hetkedel pakkus talle lohutust teadmine, et teda kodus väga oodatakse.

Filmi režissööri Kaidor Kahari sõnul on see lugu paljuski armastusest ja igatsusest. "Ma olen Ukule öelnud, et ta on teinud karantiini doktorikraadi. Filmis on väga selgelt näha, mis üksindus inimesega teeb ja mida tuleb teha, et sellest üle olla," rääkis Kahar.

Dokfilm "252 päeva üksindust" tele-esilinastub ETV eetris reedel kell 20.00.