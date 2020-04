Kristiina Ehin eriolukorrast: tulevad meelde lapsepõlveajad

"Mulle tulevad iga päev meelde mu lapsepõlveajad, kus oldigi kogu aeg niimoodi koos, kus polnudki suurt kuhugi minna või midagi teha," ütles Ehin Vikerraadio saates "Vikerhommik".

Lisaks meenutab eriolukord talle ka aega, mil ta 2005. aastal Mohni saarel saarevaht oli. "Hetked, mil Mohni saarelt ei saanud tormi pärast mandrile üle tulla, meenutavad küll seda praegust olukorda. Ja et ei ole soovitatav või on isegi eluohtlik teiste inimestega kokku puutuda või et peabki olema omaette ja hakkama saama – need olid küll väga sarnased," tõdes Ehin.

Muusik Silver Sepp ütles, et eriolukorra tõttu on ka kõik lapsed kodus ja see tekitab temas peremehe tunde. "Mina olen siis see, kes ütleb, et nii nüüd paneme arvutid ja mobiilid minule siia kotti ja keegi ei vaata neid enam," ütles Sepp.

Silver Sepp ja Kristiina Ehin annavad neljapäeva õhtul kodust live-kontserdi, kus saab kuulata muusikat ja luulet.