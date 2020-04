Jaak Juske kinnitas, et nad on perega pea kuu aega kodus olnud, kuid on igal õhtul käinud ikkagi matkamas, et hoida toonust. "Oleme proovinud leida selliseid kohti, kus on vähem rahvast, kuid õnneks on Eesti nii suur ja lai ning siin on piisavalt hõre asustus, et neid kohti polegi väga keeruline leida."

Samas tõdes Juske, et erinevate vaatamisväärsuste juurde minnes on nad perega pidanud vaatama üle aegu, millal sinna minna. "Nädalavahetustel on kindlasti paljud kohad ikkagi rahvast täis, seega pigem minna sinna siis argipäevade hommikutel."

Üheks Jaak Juske soovituseks on näiteks Toila Oru park, kus kuni teise maailmasõjani kõrgus uhke Oru loss, mis sõjas hävitati. "Just mõned kuud tagasi avati seal praegu ka mälestusmärk president Pätsile," sõnas ta ja kinnitas, et sealt edasi liikudes tasub kindlasti külastada ka Lahemaa rahvusparki. "Suur ala, kus on kindlasti väga palju ilusat ja ürgset loodust, aga kõrvuti ka ilusad mõisad., soovitan külastada ka Altja kaluriküla."

"RMK on arendanud üle Eesti väga ilusaid matkaradasid ning looduse õpperadasid, neid kindlasti soovitan külastada ja otsida neid, mis jäävad suurematest keskutest eemale, sest seal on vähem rahvast," ütles ta ja lisas, et Tallinna inimestele soovitas ta Paunküla matkarada, kus on ilus ürgloodus.