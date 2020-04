"Ringvaatega" ümber maailma | Janika Mölder jätkab iluvõimlemistreeninguid üle interneti

Andres Kraas, kes nädala algul oli viimase inimesena jäänud Tais Phuketi saarel ühte hotelli, on nüüd jõudnud Phuketi lennujaama. "Ülehomsest pannakse ka kogu Tai taevas kinni, siit väljub vaid üks rahvusvaheline lend, kuhu mul on olemas koht," kinnitas ta ja mainis, et selle viimase lennu jaoks koguti kokku hulk inimesi, kes on Taisse ripakile jäänud. "Dohast läheb homme viimane lend Helsingisse, sinna ma pean ka jõudma," ütles ta ja mainis, et samuti peab ta 9. aprilli hilisõhtul jõudma viimase Helsingi-Tallinn laeva peale, sest alates 10. aprillist pole ka selleks enam võimalust. "Ma jooksen ajaga võidu, aga tundub, et üks etapp on võidetud."

Kanadas Torontos viibib praegusel hetkel iluvõimlemistreener Janika Mölder koos tütrega, kinnitades, et nad on istunud kodus alates 15. märtsist. "Algselt tundus, et see on selline kummaline unenägu, sest sportlased on üldiselt kogu aeg tegevuses ja nüüd me oleme lihtsalt kodus," mainis ta ja kinnitas, et sportlase puhul on väga oluline võimaluste piires praegu treeninguid jätkata.