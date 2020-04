Regina Oja kokaklubi | Kookospiimast kalasupp

Regina Oja kinnitas, et tal on selle väljakutse puhul pinge peal, kuna tema elukaaslane Kalev Ermits on paberitega kokk. "Mina olen siis ilma paberiteta kokk ja seetõttu on mul alati süüa tehes hirm, kas talle ikka maitseb," tõdes ta, lisades, et kui toit hästi ei maitse, siis ta selle eest vastutust ei võta. "Ja kui ikkagi maitseb hästi, siis võin ju ka öelda, et mina tegin selle."

Saates valmista Regina Oja kookospiimast kalasuppi, kuhu kõrvale pakkus baguette'i pestoga ning mozzarella-juustu tomatiga. "Tervislik, maitsev ja kiire kõhutäis," sõnas ta.

Järgmisena võtan "Kokaklubi" väljakutse vastu Jalmar Vabarna.